Conseil fédéral – La Suisse en bonne voie pour renforcer l’intégrité et la durabilité Nos conseillers fédéraux ont approuvé ce mercredi un rapport sur la mise en œuvre de ses propres recommandations dans le domaine des matières premières.

À l’échelle mondiale, la Suisse a rejoint les rangs d’une initiative internationale visant à assurer la transparence des revenus des pays en développement provenant de l’extraction des matières premières. AFP

Publiées dans un rapport en novembre 2018, les seize recommandations visent à renforcer la compétitivité et la force d’innovation, l’intégrité et la durabilité, mais également le cadre d’analyse, le dialogue et la coordination des parties prenantes du secteur des matières premières.

Un premier état des lieux avait eu lieu en avril 2021. Le rapport qu’a approuvé mercredi le gouvernement note que la Suisse a encore progressé sur cette voie. En effet, la mise en œuvre des mesures préconisées en 2018 est bien avancée, voire achevée dans certains cas.

Des efforts sont en cours afin d’améliorer les conditions régissant le financement de ce négoce par les banques. À l’échelle mondiale, la Suisse a rejoint les rangs d’une initiative internationale visant à assurer la transparence des revenus des pays en développement provenant de l’extraction des matières premières. Elle s’est aussi engagée pour l’amélioration des conditions de travail dans les petites exploitations minières artisanales.

Toutefois, le secteur continue de faire face à des défis au niveau mondial, notamment dans les domaines des droits humains, de la corruption et de l’environnement. Il a également été perturbé par la guerre menée en Ukraine par la Russie, ces deux pays étant de gros exportateurs. Le commerce et l’acheminement de matières premières essentielles dans les domaines énergétique et alimentaire ont été touchés.

