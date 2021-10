Cyclisme sur piste – La Suisse en argent à la poursuite par équipes aux Européens Les quatre coureurs à croix blanche ont été battus en finale par le Danemark, mercredi à Granges. Sport-Center

Le podium avec la Suisse, le Danemark et la Grande-Bretagne (de g. à dr.).

L’équipe de Suisse de poursuite a remporté la médaille d’argent aux championnats d’Europe sur piste, à Granges (SO), mercredi soir. Valère Thiébaud, Alex Vogel, Simon Vitzthum et Claudio Imhof, qui avaient réalisé le meilleur chrono des qualifications mardi et battu la Russie mercredi après-midi en demi-finale, en la doublant à quelques encablures des 4 km réglementaires, ont perdu contre le Danemark en finale dans la soirée.

Encore devant à 1500 mètres de l’arrivée, les Suisses ont perdu du terrain dès qu’ils sont passés à trois coureurs, manquant même de peu la chute dans le dernier tour. Avec un temps de 3'52''646, ils sont restés loin du record de Suisse (3'49''111) réalisé aux JO de Tokyo cette année.

Et de trois

Médaillée de bronze aux championnats d’Europe en Bulgarie l’an dernier, l’équipe de Suisse remporte sa troisième médaille d’argent continentale après celles de 2015 et de 2018.

Pour la médaille de bronze, la Grande-Bretagne a battu l’Allemagne.

Dans la course aux points, remportée par le Français Benjamin Thomas, le Suisse Nicolo de Lisi n’a pas terminé et se retrouve classé à la 14e place.

