L’équipe nationale aux JO – La Suisse du hockey doit assumer ses ambitions élevées L’équipe de Suisse veut au moins atteindre le dernier carré du tournoi olympique de Pékin, où elle convoite ouvertement une médaille. Cyrill Pasche - Pékin

L’équipe de Suisse compte sur le gardien Leonardo Genoni pour aller loin dans le tournoi. Salvatore Di Nolfi/Keystone

Impossible n’est plus du tout suisse depuis l’arrivée de Patrick Fischer à la tête de la sélection nationale en décembre 2015. À Pékin, les objectifs sont clairs, sans doute réalisables, et compris par tout le monde. L’équipe de Suisse est en mission, et celle-ci consiste à atteindre au moins la demi-finale des JO. Une façon de parler de médaille olympique sans évoquer directement cette possibilité.