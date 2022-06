«Winter is coming». La célèbre devise de la série «Game of Thrones» pourrait être gravée sur le fronton du Palais fédéral à Berne. La guerre est en Europe et le continent risque de manquer d’électricité et de gaz. Pour la première fois depuis longtemps, on évoque officiellement des scénarios de rationnement des ménages et de l’industrie.

Pour éviter autant que possible la réalisation de ces scénarios, la Suisse a des cartes en main. Le Conseil fédéral a décidé de mesures bien avant la guerre pour renforcer la production indigène d’électricité et avoir des réserves hivernales. Et depuis le début du conflit, il ne boude pas ses efforts. Ueli Maurer est allé à Doha pour avoir du gaz liquide. Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga ont trouvé l’oreille de l’Allemagne pour que le grand voisin soit solidaire en cas de pénurie d’électricité. À l’interne, ils multiplient les contacts.

«En matière d’énergie, les intérêts sectoriels semblent parfois être devenus trop encombrants face à l’urgence.»

Cela suffira-t-il? En matière d’énergie, les intérêts sectoriels semblent parfois être devenus trop encombrants face à l’urgence. La loi qui consacre la fameuse réserve hydraulique d’électricité sur laquelle on est censé pouvoir s’appuyer cet hiver le montre bien. Simonetta Sommaruga l’a mise sur les rails en juin 2021. Et elle n’a même pas encore été traitée en plénum une fois au parlement.

Quant aux messages de sensibilisation pour réduire la consommation d’énergie et aux plans d’urgence, ils restent enfouis en bas de page des sites de l’administration.

La Suisse a encore du boulot pour s’habiller pour l’hiver. Après, il faudra encore parler du prix du gaz et de l’électricité. Mais c’est un autre débat.

Lise Bailat est correspondante parlementaire à Berne. Elle couvre avant tout la politique fédérale. Auparavant, elle a travaillé pour Le Temps, L'Hebdo, Le Matin, ainsi que pour les Radios Régionales Romandes. Plus d'infos @LiseBailat

