Demande de l’UDC – La Suisse doit retirer sa candidature au Conseil de sécurité Le parti estime que le gouvernement doit garder sa neutralité et investir dans la sécurité du pays.

Marco Chiesa a critiqué vivement la décision du Bureau du Conseil national de ne tenir qu’un bref débat sur cette décision déterminante. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Anthony Anex

L’UDC estime que la Suisse doit retirer sa candidature au Conseil de sécurité de l’ONU. «La neutralité armée perpétuelle» reste le meilleur moyen de parvenir à la sécurité du pays, selon le parti.

«En tant qu’État neutre, la Suisse est tenue à une stricte impartialité. Cela signifie qu’elle ne doit pas s’immiscer dans les conflits internationaux ni prendre part aux sanctions directes contre d’autres pays. La neutralité a préservé la Suisse de conflits sanglants depuis plus de 200 ans», a expliqué le parti.

Pour le président de l’UDC, Marco Chiesa, cité dans le communiqué, «en offrant ses bons offices, la Suisse en fait bien plus pour la paix qu’en siégeant au Conseil de sécurité de l’ONU. En tant que membre de ce Conseil, elle ferait inévitablement partie intégrante des conflits, avec de dangereuses conséquences pour notre sécurité».

Marco Chiesa a critiqué vivement la décision du Bureau du Conseil national de ne tenir qu’un bref débat sur cette décision déterminante.

Élection en juin

La Suisse sera vraisemblablement élue en juin au Conseil de sécurité, organe le plus puissant de l’ONU. Le Conseil de sécurité, en charge du maintien de la paix et des questions de sécurité, est composé de cinq membres permanents pourvus du droit de veto (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) et de dix pays membres élus pour deux ans.

Dans le groupe électif des pays ouest-européens et autres pays, auquel appartient la Suisse, deux sièges sont à repourvoir. En plus de la Confédération, seule Malte est candidate.

ATS

