Le président de la Confédération Ignazio Cassis quitte la scène alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky apparaît sur l’écran géant, lors de la conférence internationale sur la reconstruction de l’Ukraine à Lugano, le 4 juillet 2022. AFP

Lutry (VD), 12 août

Voilà que notre monde est en proie une fois encore à quelques cruelles convulsions pouvant à terme et à force d’insistance mettre en danger l’existence même des nations. Note planète connaît déjà trop de problèmes de sécheresse, de manque d’eau, d’incendies, de recul inquiétant des côtes et des glaciers, et aussi de flux de réfugiés de toute nature, pour se permettre de laisser un conflit qui, s’il durait encore, affaiblirait notablement l’équilibre déjà fragile et perturbé de nos organisations politiques et économiques mondiales.

Aussi il me semble non seulement logique mais salutaire que mon pays la Suisse, jusqu’ici respectée et souvent enviée par les nations du monde, dont la croix blanche signifie qu’il est le carrefour paisible de toute les langues, de toutes les ethnies et de toutes les croyances, prenne l’initiative de proposer aux belligérants qui guerroient aux portes de l’Europe d’être médiateur au sein d’une sommet destiné à tenter une conciliation autour d’un tapis vert helvétique, à laquelle, M. Ignazio Cassis, en tant que président, les inviterait.

Il n’est rien de plus regrettable que de ne rien tenter et de laisser faire lorsqu’il s’agit de protéger les gens et les biens. Il n’y a pas de regret ni de honte à avoir, si une initiative, aussi noble et nécessaire qu’elle apparaitrait au plus grand nombre, échoue. Le pays des multiples organisations internationales à aujourd’hui l’opportunité de hisser son drapeau sur la plus haute des marches de la diplomatie planétaire en rompant courageusement cette triste habitude de laisser agir ceux qui s’appuient sur les pouvoirs de l’argent, de l’économie ou de la puissance militaire.

La Suisse possède pour ce faire la plus inoffensive des armes: sa neutralité! Faute de quoi, il faudra se rappeler à notre conscience citoyenne que quiconque ne fait rien… consent. Monsieur le président, de la dernière grande guerre pendant laquelle je suis né le jour même d’un bombardement, j’ai retenu cette citation: «Ils savaient et n’ont pourtant rien fait!» Je vous en prie, ne soyons pas de ceux-là!

Yorick Delaunay

