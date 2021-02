Technologies de pointe – La Suisse deuxième pays le mieux préparé L’ONU a sorti un classement dans lequel la Suisse est classée comme le deuxième pays le mieux préparé pour les technologies de pointe. La Suisse est aussi troisième sur les questions industrielles et financières parmi 158 pays.

Selon un classement de l’ONU, la Suisse est le deuxième pays le mieux préparé pour les technologies de pointe (photo d’illustration). Keystone/Sandro Campardo

La Suisse est le deuxième pays le mieux préparé pour les technologies de pointe, selon l’ONU. Elle est devancée par les États-Unis mais arrive devant la Grande-Bretagne dans un indice publié jeudi à Genève.

Parmi les composantes mentionnées par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Suisse est troisième sur les questions industrielles et financières parmi 158 pays. Elle est septième sur les nouvelles technologies et n’obtient en revanche que la 13e place sur les compétences et la recherche innovante.

Il y a quelques jours, la CNUCED avait déjà positionné la Suisse à la première place de son indice sur le commerce électronique où elle a dépassé les Pays-Bas. Selon elle, les technologies de pointe de l’intelligence artificielle (IA) aux données de masse, rassemblent un marché de 350 milliards de dollars au total (environ 316 milliards de francs).

Mais celui-ci pourrait être multiplié par neuf d’ici 2025, ajoute-t-elle. À part quelques-uns d’entre eux, la plupart des pays en développement ne sont pas adaptés à ces technologies, déplore la CNUCED.

Inégalités numériques

Mais l’agence onusienne met en garde contre l’augmentation des inégalités numériques. «Les sociétés et les secteurs productifs doivent être bien préparés et développer les compétences requises», affirme Isabelle Durant, secrétaire générale provisoire à la CNUCED.

Les États les mieux préparés se trouvent dans le nord du continent américain et en Europe. La CNUCED appelle les gouvernements à créer des politiques autour de ces questions.

ATS