Suisse - Slovénie 7-0 (2-0 1-0 4-0)

Arena Riga, 3260 spectateurs.

Arbitres: MM. Heikkinen (Fin), Langin (Can), Hynek (Cze), Nothegger (Aut).

Buts: 13e Malgin (Kukan, Haas / 5 c 4) 1-0, 14e Moser (Corvi, Herzog) 2-0, 33e Niederreiter (Malgin, Haas / 5 c 4) 3-0, 42e Malgin (Simion, Haas / 5 c 4) 4-0, 44e Thürkauf (Loeffel / 5 c 4) 5-0, 51e Miranda (Richard, Bertschy) 6-0, 58e Bertschy (Thürkauf) 7-0.

Suisse: Genoni; Kukan, Marti; Glauser, Moser; Geisser, Loeffel; Fora; Thürkauf, Richard, Bertschy; Niederreiter, Corvi, Herzog; Ambühl, Malgin, Senteler, Simion, Haas, Miranda. Entraîneur: Fischer.

Slovénie: Kroselj; Gregorc, Pavlin; Stebih, Masic; Magovac, Cepon; Crnovic; Jeglic, Verlic, Urbas; Sabolic, Ticar, Kuralt; Ograjensek, Simsic, Drozg; Pance, Cimzar, Tomazevic; Zajc. Entraîneur: Kopitar.

Pénalités: 2 x 2’ contre Suisse; 6 x 2’ contre Slovénie.

Notes: Tir sur les montants: 16e Simsic.