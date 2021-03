Amérique latine – La Suisse demande des élections «libres» au Venezuela Devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Suisse et des dizaines d’autres pays ont estimé que les élections parlementaires de décembre dernier n’ont pas honoré les «standards minimaux» pour être considérées comme régulières.

Après le scrutin de décembre, les soutiens du président Nicolas Maduro contrôlent désormais plus de 90% des sièges du Parlement. KEYSTONE/EPA/Miraflores press

La Suisse et des dizaines d’autres pays demandent des élections «libres» et «équitables» au Venezuela. Devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, ils ont fait jeudi de ce scrutin général une condition pour une solution pacifique dans ce pays.

Les élections parlementaires de décembre dernier n’ont pas honoré les «standards minimaux» pour être considérées comme régulières, ont insisté ces États. Après ce scrutin, les soutiens du président Nicolas Maduro contrôlent désormais plus de 90% des sièges et ont lancé une commission pour mener des investigations sur l’opposition qui pilotait le précédent Parlement.

La Suisse et les autres pays demandent une présidentielle, des législatives et des élections locales «libres» et «équitables». Ils sont surtout très inquiets de la détérioration de la situation des droits de l’homme au Venezuela.

Plus de 200 exécutions

Mercredi, la Mission internationale indépendante de l’ONU d’établissement des faits avait dénoncé plus de 200 exécutions par la police depuis début janvier et des dizaines d’arrestations arbitraires présumées depuis septembre. Dans son rapport il y a quelques mois, elle avait ciblé de possibles crimes contre l’humanité et avait mis en cause le président Maduro et deux de ses ministres.

Dans leur déclaration conjointe, la Suisse et des dizaines d’États dénoncent les restrictions supplémentaires contre les libertés et la criminalisation des ONG. Ils appellent à un accès pour l’assistance humanitaire, notamment face à la pandémie. Ils demandent aussi la libération immédiate des détenus arbitraires, souhait partagé par l’ONU.

ATS