Ailleurs qu’en Suisse, l’affaire ferait polémique. C’est ce qui se produit généralement quand un État privatise une entreprise de top niveau. Il se trouve toujours quelqu’un pour estimer que le pays brade les bijoux de la couronne. Mais rien de tout cela n’arrive ici, avec Beyond Gravity.

Il y a quelques années, le Conseil fédéral a décidé de se débarrasser de l’entreprise RUAG, spécialisée dans l’armement et devenue une source de problèmes. Mais depuis lors, le monde a changé, et l’une des divisions de Ruag, spécialisée dans la technologie spatiale, est devenue un bijou industriel.

Cette année, l’ex-division espace de Ruag, devenue Beyond Gravity en mai dernier, a signé un contrat historique avec Amazon, qui porte sur le déploiement de plus de 3000 satellites en orbite. C’est peu connu du grand public, mais le business des satellites est bien plus rentable que celui des fusées qui vont vers la Lune, où la firme suisse joue également un rôle en vue.

Les réseaux de satellites ont démontré leur importance dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine, et d’autres satellites jouent également un rôle central dans la détection depuis l’espace des zones qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Beyond Gravity, qui a pour client des acteurs majeurs comme la NASA et Amazon, est bien positionnée dans un secteur industriel, technologique, stratégique et écologique majeur, qui est promis à un développement colossal dans la décennie qui vient.

Avec le boom du spatial, le vilain crapaud est discrètement devenu un beau cygne. La bonne nouvelle, c’est que la Suisse n’a pas encore cédé son fleuron hi-tech à une entreprise étrangère qui évaluera mieux son importance. Il est encore temps de réfléchir à cette privatisation avant de, réellement, brader un bijou de notre couronne.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.