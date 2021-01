Assaut du Capitole – La Suisse crée des clones dans les Alpes, assure «Q Shaman» Figure de proue du mouvement pro-Trump et complotiste, l’un des leaders de l’assaut du Capitole estime que les Alpes suisses sont truffées de bases secrètes. Julien Culet

Le complotiste surnommé «Q Shaman» avait été interviewé par la chaîne autrichienne «ORF». Capture YouTube

Les images de son visage et son chapeau à fourrure et à cornes ont fait le tour du monde entier. Le complotiste Jack Angeli ou «Q Shaman», figure de l’assaut du Capitole mercredi par les partisans de Donald Trump, est un adepte du mouvement QAnon, dont il tire la première lettre de son surnom. En cela, il en reprend les théories d’un monde dirigé par des élites pédophiles et satanistes. Ces élites disposeraient de bases secrètes dans lesquelles des enfants seraient cachés mais aussi où du clonage serait mené.

Et notre pays ne serait pas en reste, selon Q Shaman. Dans une interview de la chaîne de télévision autrichienne «ORF», relayée par Blick.ch, il affirme que «les Alpes suisses sont comme du fromage suisse à cause de ces bases souterraines folles». Le complotiste avait été interrogé lors d’une manifestation devant le Capitole de l’Arizona, son État d’origine. Les montagnes suisses seraient propices à accueillir ces lieux stratégiques. «Les États-Unis en ont 150 ou 200, mais c’est encore peu par rapport à d’autres pays. Certains pays sont si profondément infiltrés que vous avez une base souterraine comme celle-ci tous les 100 miles (160 kilomètres)», poursuit Jack Angeli dans la vidéo datée de l’été dernier.

Avant l’assaut de mercredi, Q Shaman s’était fait connaître en participant avec son accoutrement à de nombreuses manifestations pro-Trump pour contester les résultats de l’élection présidentielle et la défaite du président sortant. Ce dernier, selon QAnon, étant censé mener une guerre secrète contre les élites. Il a également été relevé que ses tatouages font référence au wotanisme, idéologie politique raciste, antisémite et néonazie qui s’inspire et détourne des éléments de la mythologie nordique.