Football – La Suisse craque à la 89e L’équipe de Suisse a longtemps tenu bon face à l’Espagne, Sommer a même été héroïque, avant de craquer en toute fin de match (1-1). Robin Carrel, Bâle

Duel entre Sergio Ramos et Breel Embolo. Keystone

La Suisse est passée à deux minutes de battre pour la deuxième fois de son histoire l’équipe d’Espagne et de l’emporter enfin en 2020. Les Helvètes ont profité d’un Yann Sommer incroyable en deuxième période et réussi à marquer sur une action d’école pour croire aux trois points, mais une ultime poussée ibère a changé la donne. Ce but ne change au final pas grand-chose au niveau comptable, car il faudra de toute façon impérativement battre l’Ukraine mardi à Lucerne pour rester dans l’élite.

Cela faisait près de deux ans et demi que Sergio Ramos n’avait pas manqué un penalty. Et voilà que ce samedi, il en a raté deux de suite, le soir où il battait le record de Gianluigi Buffon de l’Européen avec le plus de sélections au compteur (177). Enfin, raté… Le capitaine de l’équipe d’Espagne et du Real Madrid a deux fois échoué sur un Yann Sommer absolument bluffant. Dire que l’Espagnol avait converti ses 25 dernières tentatives!

But d’école

En première période, la Suisse avait ouvert le score sur une phase de jeu dont Vladimir Petkovic risque de rêver longtemps. Sa phalange a alors combiné à l’arrière en passant par Sommer et Shaqiri est venu apporter le surnombre pour décaler Fernandes. Ce dernier a envoyé un magnifique ballon sur le côté droit en profondeur pour Embolo. L’attaquant de Mönchengladbach a levé la tête et servi Freuler en retrait. La frappe du milieu de terrain, prise au moment idoine, est allée se ficher près de la lucarne espagnole. Du grand art collectif.

Les Helvètes ont tout sauf volé ce nul. Alors oui, les Ibères ont eu de nombreuses opportunités et Sommer n’a pas toujours été serein. Le portier suisse s’est fait peur à lui-même à la 22e, quand un centre manqué mais flottant d’Oyarzabal a glissé entre ses mains. Juste avant la pause, Ruiz, Oyarzabal et Ferran Torres ne sont pas passés loin non plus de tromper le portier de «Gladbach».

Bon point?

Mais la Suisse aussi a souvent menacé Unai Simon. Embolo a tardé un peu pour décaler Shaqiri, qui a buté sur le portier à la 19e. Dix minutes plus tard, c’est sur coup franc que la Suisse a obligé le dernier rempart a claqué le cuir en corner. Embolo, encore lui, a été repris de justesse par Pau Torres à la 64e, alors qu’il pouvait espérer se présenter seul devant le gardien espagnol.

Ces opportunités resteront comme autant de regrets, car Gerard Moreno a fait enrager Vladimir Petkovic à une centaine de secondes de la fin du temps réglementaire. L’attaquant de Villarreal a pu reprendre aux cinq mètres un centre venu de la gauche pour crucifier Sommer, qui restera tout de même comme le héros de la soirée. On ne saura finalement que mardi si ce point en est un bon ou pas. Il le sera seulement si la Suisse, contre l’Ukraine à Lucerne, gagne enfin en 2020.