Affaire Max Beeler – La Suisse condamnée pour discriminations entre veufs et veuves La Cour européenne des droits de l’homme sanctionne notre pays pour des différences de traitement fondées sur le sexe dans le versement des rentes.

Max Beeler devant le lac de Davos avec ses deux filles. (Archives) DR

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné mardi la Suisse pour une discrimination entre veufs et veuves dans le versement de rentes, estimant cette différence de traitement, fondée sur le sexe, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

Le requérant, Max Beeler, a perdu sa femme dans un accident en 1994 et a alors quitté son emploi pour élever seul ses deux enfants, âgés de 1 an et 4 ans. Il a pu bénéficier d’une rente versée aux veufs jusqu’à la majorité de son deuxième enfant, mais les versements se sont arrêtés lorsque sa fille cadette a atteint l’âge de 18 ans.



Or, selon la loi suisse, dans une situation inverse, lorsque le conjoint survivant est la femme, celle-ci peut bénéficier de la rente versée aux veuves jusqu’à la fin de sa vie.

Le requérant a donc saisi la CEDH, estimant avoir subi une discrimination par rapport aux veuves, qui dans la même situation n’auraient pas perdu leur droit à une rente.

Une protection supérieure

Le gouvernement suisse estimait «encore justifié de se fonder sur la présomption selon laquelle l’époux assure l’entretien financier de son épouse, en particulier lorsqu’elle a des enfants, et, partant, d’accorder aux veuves une protection supérieure à celle des veufs».

Mais la CEDH, qui siégeait en formation de Grande chambre, sa plus haute instance, a souligné que «seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe, et que la marge d’appréciation dont disposent les États pour justifier cette différence est étroite».

«Différence est étroite»

En l’espèce, la Cour estime que le gouvernement helvète n’a pas démontré qu’il existait des «raisons particulièrement solides et convaincantes propres à justifier la différence de traitement fondée sur le sexe qui est dénoncée par le requérant».

De ce fait, la CEDH juge «que l’inégalité de traitement dont le requérant a été victime ne saurait passer pour reposer sur une justification raisonnable et objective». La Suisse devra verser à M. Beeler 5000 euros pour dommage moral, et 16’500 euros (environ 16’000 en franc) pour frais et dépens.

AFP

