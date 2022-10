Révolte en Iran – La Suisse condamne la violence contre les manifestants Le Département des affaires étrangères a appelé mercredi le gouvernement iranien à faire preuve de retenue et à garantir le droit à la liberté d’expression.

La Suisse continue de s’engager de manière bilatérale et multilatérale pour la protection des droits de l’homme en Iran. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

La Suisse condamne «l’usage excessif de la force par les forces de sécurité iraniennes» à l’encontre des manifestants. Dans un tweet, le Département des affaires étrangères (DFAE) se dit mercredi soir «consterné par les nombreux décès survenus lors des manifestations» en Iran.

La Suisse appelle le gouvernement iranien à faire preuve de retenue et à garantir le droit des Iraniens à la liberté d’expression, écrit le DFAE.

En outre, la Suisse demande une nouvelle fois au gouvernement iranien de tenir rapidement sa promesse d’une enquête impartiale et transparente sur les circonstances de la mort de Mahsa Amini, poursuit le message.

Mahsa Amini, une femme iranienne d’origine kurde, avait été arrêtée par la police des mœurs parce qu’elle ne portait pas correctement son voile. En détention, elle aurait été victime d’une attaque cérébrale et serait restée plusieurs jours dans le coma avant de finalement décéder.

La Suisse continue de s’engager de manière bilatérale et multilatérale pour la protection des droits de l’homme en Iran, tout particulièrement dans les domaines de la liberté d’expression et de réunion, de l’abolition de la torture et de la peine de mort, des droits des femmes et de la protection des minorités, écrit encore le DFAE.

ATS

