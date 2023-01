Un pays vieillissant – La Suisse compte pour la première fois 100’000 personnes de 65 ans Il n’y avait encore jamais eu autant de nouvelles personnes retraitées en Suisse. Cela a de graves conséquences pour le marché du travail. Nina Fargahi

La génération des baby-boomers part à la retraite – toutefois, il n’y a pas assez de jeunes travailleurs et travailleuses qui prennent la relève. KEYSTONE



Les chiffres publiés jeudi par l’Office fédéral de la statistique (OFS) font réfléchir: en 2021, 96’292 personnes ont perçu l’AVS pour la première fois. Ce chiffre croît «rapidement», selon l’OFS. En 2015, il y en avait encore environ 10’000 de moins. À la fin de la décennie, plus de 2,2 millions de personnes seront donc à la retraite en Suisse, contre 1,7 million aujourd’hui. Selon un rapport du Conseil fédéral, plus de 98% des personnes âgées de 65 ans et plus perçoivent une rente de vieillesse du premier pilier.