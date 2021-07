Fonte des glaciers alpins - La Suisse compte 180 nouveaux lacs glaciaires

Fonte des glaciers alpins – La Suisse compte près 180 nouveaux lacs glaciaires Un nouvel inventaire livre des détails sur les cours d’eau alpins helvétiques, confrontés au changement climatique.

Le lac au pied du glacier du Rhône est un exemple de la modification du paysage alpestre liée au changement climatique (archives). KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Depuis la fin du petit âge glaciaire vers 1850, près de 1200 nouveaux lacs ont fait leur apparition dans les anciennes régions glaciaires des Alpes suisses. Un millier d’entre eux existent toujours aujourd’hui, selon un nouvel inventaire réalisé par l’Eawag.

Le changement climatique provoque la fonte des glaciers alpins. Lorsque les champs de glace, parfois immenses, se retirent, ils laissent souvent derrière eux des dépressions et des barrages naturels dans le paysage dénudé. Les bassins se remplissent d’eau de fonte et de nouveaux lacs glaciaires apparaissent.

«Nous avons été surpris, d’une part par leur nombre impressionnant et, d’autre part, par leur formation beaucoup plus rapide», explique Daniel Odermatt, responsable du groupe de télédétection à l’Institut de recherche sur l’eau Eawag, cité lundi dans un communiqué.

«Au début du projet, nous avions tablé sur quelques centaines de lacs glaciaires. À présent, il y en a plus de mille, et 180 se sont ajoutés rien qu’au cours de la dernière décennie», ajoute le spécialiste.

En équipe, avec son postdoctorant Nico Mölg, des chercheurs de l’Université de Zurich et de l’Office fédéral de l’environnement, ils ont recensé dans les Alpes suisses les lacs glaciaires qui se sont formés ces 170 dernières années.

Petit âge glaciaire

Cet inventaire complet a été possible grâce aux photos aériennes fournies par Swisstopo et aux bases de données sur les glaciers en Suisse recueillies sur de nombreuses années. Les informations les plus anciennes datent du milieu du XIXe siècle.

«Lorsque la glace a commencé à fondre à la fin du petit âge glaciaire, cela a éveillé la curiosité des naturalistes de l’époque», explique Nico Mölg.

L’extension et la modification de la longueur de certains grands glaciers des Alpes suisses ont été cartographiées pour la première fois pour la carte Dufour entre 1840 et 1870. Le «survol américain» de 1946 a permis de disposer pour la première fois de photos aériennes de très bonne qualité. Au total, l’équipe de chercheurs a pu exploiter les données de sept instants compris entre 1850 et 2016.

Pour chacun des 1200 lacs, les scientifiques ont enregistré la localisation, l’altitude, la circonférence et la superficie aux divers instants donnés. Ils ont déterminé le type et le matériau du barrage ainsi que le ruissellement et documenté le développement du lac.

Dans une prochaine étape, ces bases permettront d’estimer individuellement les dangers potentiels de chaque lac, par exemple le risque de vidange soudaine du lac en cas de rupture du barrage.

Témoins du changement climatique

En 2016, les lacs glaciaires suisses recouvraient une superficie d’environ 620 hectares. Le plus grand mesurait 40 hectares, plus de 90% étaient néanmoins inférieurs à un hectare, selon ces travaux publiés dans la revue Earth Surface Processes and Landforms.

La formation des lacs glaciaires a atteint un premier pic entre 1946 et 1973 avec l’apparition de huit nouveaux lacs par an en moyenne. Puis a suivi une période d’accalmie. Mais entre 2006 et 2016, la rapidité de formation de nouveaux lacs glaciaires a augmenté de manière significative, dépassant nettement le pic précédent.

En moyenne, 18 nouveaux lacs se sont formés chaque année et la zone aquatique a augmenté annuellement de plus de 400 mètres carrés – une preuve visible du changement climatique dans les Alpes. Mais près d’un quart des nouveaux lacs a rétréci voire complètement disparu. Les sédiments transportés en permanence par les glaciers les ont peu à peu comblés.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.