Étude internationale de plus de 100 pays – La Suisse, classée numéro 1 mondial de l’après coronavirus Un rapport d’experts célèbre notre pays comme le plus sûr pour sa gestion et sa sortie de crise. Mais il pointe aussi des faiblesses. Arthur Grosjean

La Suisse au top Dans un précédent rapport, la Suisse n’arrivait qu’en 3e position derrière Israël et l’Allemagne. Martin Ruetschi

La Suisse a brillamment passé son stress-test Corona. Elle est aujourd’hui le pays le plus sûr au monde pour rebondir après la crise. Ce n’est pas nous qui le disons mais un rapport d’experts qui classifie, analyse et classe la stabilité économique, sociétale et sanitaire de 200 régions, pays et territoires du monde entier.