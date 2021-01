Handball – La Suisse bat l’Islande aux Mondiaux L’équipe de Suisse a remporté son deuxième match de la compétition, en Égypte. Sport-Center

La joie des Suisses (ici Cedrie Tynowski) après la victoire contre l’Islande. AFP

L’équipe de Suisse a battu l’Islande 20-18 (10-9), mercredi, pour son premier match dans le tour principal des championnats du monde qui se disputent en Égypte.

Les Suisses, qui ont mené durant presque toute la rencontre, se sont fait une petite frayeur à cinq minutes du terme (16-17). Mais leur efficacité près des buts leur a permis de repasser devant (19-17). Ils ont ensuite défendu à merveille jusqu’à la fin du match.

Dans cette deuxième phase, avec quatre groupes de six équipes, la Suisse se retrouve avec la France et la Norvège, équipes qu’elle a affrontées au premier tour, plus le Portugal, l’Islande et l’Algérie, qualifiés d’un autre groupe.

Chaque équipe arrive dans ce tour principal avec les points récoltés au premier tour contre les qualifiés. La Suisse, qui compte désormais deux points, doit encore affronter le Portugal, vendredi (15 h 30), et l’Algérie, dimanche (15 h 30).

Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les quarts de finale.