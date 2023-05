Hockey sur glace – La Suisse bat les champions du monde et olympique L'équipe de Suisse s’est imposée 2-1 contre la Finlande lors de son avant-dernier match test avant le Championnat du monde. Miranda et Thürkauf ont marqué les buts helvétiques. Cyrill Pasche

L’équipe de Suisse, avec le gardien Leonardo Genoni devant les filets, a obtenu une belle victoire de prestige contre la Finlande samedi en République tchèque. KEYSTONE

Sans solutions offensives jeudi à Göteborg contre la Suède (défaite 3-0), l’équipe de Suisse a retrouvé le chemin des filets et de la victoire samedi face à la Finlande (2-1) à Brno, en République tchèque. L’équipe de Patrick Fischer, avec Leonardo Genoni devant les filets, a réalisé une prestation convaincante face aux champions du monde et olympique en titre, et surtout signé une belle victoire de prestige.

Le champion de Suisse avec Genève-Servette, Marco Miranda, a ouvert la marque en solitaire après cinq minutes de jeu sur un bon service de Dario Simion (1-0). Les Finlandais ont égalisé en supériorité numérique par Määttä après un dégagement complètement manqué du renfort des Arizona Coyotes, Janis Moser (18e, 1-1).

Les Suisses ont toutefois repris l’avantage en supériorité numérique grâce à une déviation de Calvin Thürkauf. Le centre du HC Lugano a profité du travail préparatoire des Romands Gaëtan Haas (élu meilleur joueur) et Romain Loeffel (25e, 2-1).

Mayer jouera dimanche

L’équipe de Fischer a ensuite bien résisté en fin de match, notamment lorsque les Finlandais ont sorti leur gardien dans les dernières secondes pour tenter, en vain, d’égaliser. La sélection helvétique jouera son dernier match test avant le Mondial à Riga ce dimanche contre la Tchéquie, toujours à Brno (16h). Le gardien de Genève-Servette, Robert Mayer, défendra la cage helvétique.

Le groupe de Fischer sera ensuite renforcé par le Grison Nino Niederreiter, lequel rejoindra l’équipe mercredi prochain. L’attaquant des Winnipeg Jets s’envolera ensuite avec la sélection pour Riga et sera donc à disposition de l’équipe dès le début du Championnat du monde en Lettonie. La participation de Roman Josi (Nashville Predators) est très peu probable.

