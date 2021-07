Euro 2020 - La Suisse éliminée par l'Espagne avec honneurs et regrets

Football – La Suisse éliminée par l’Espagne avec honneurs et regrets L’équipe de Suisse a été sortie en quart de finale de l’Euro 2020, non sans s’être donné le droit d’y croire jusqu’aux penalties contre l’Espagne (1-1, 1-3 tab). Robin Carrel St Pétersbourg

La déception à la fin des tirs au but. AFP

Tout avait souri à l’équipe de Suisse lundi dernier à Bucarest, à partir de la 80e minute du 8e de finale contre la France (3-3 ap, 5-4 tab). Vendredi, tout est allé de travers ou presque. En tout début de match, comme vers la fin. Toute la Suisse y a cru, quand Sergio Busquets a envoyé le premier tir au but de la séance des penalties, mais juste derrière, les Helvètes ont été rattrapés par la pression et Fabian Schär, Manuel Akanji et Ruben Vargas ont raté leur envoi.

Ouverture du score de l’Espagne. RTS 2

Les Helvètes étaient privés au coup d’envoi de leur leader Granit Xhaka, ont encaissé un but contre leur camp dès la 8e minute et perdu Breel Embolo sur blessure, alors qu’on n’avait toujours pas atteint le milieu de la première période! Pire à la 78e, Remo Freuler a été exclu très sévèrement pour un tacle qui ne méritait sans doute pas un carton rouge.

Shaqiri égalise pour la Nati. RTS 2

L’absence du capitaine s’est forcément fait ressentir lors de cette rencontre au cours de laquelle ses coéquipiers n’ont eu le cuir que 35% du temps. Xhaka aurait sans doute permis aux siens de conserver davantage le cuir, mais aussi de ressortir moins difficilement de la tenaille espagnole. Mais les règles du tournoi sont ainsi faites et ses coéquipiers en ont tous mis un peu plus pour le faire oublier.

Vladimir Petkovic, devenu vendredi l’entraîneur à avoir pris le plus place sur le banc de l’équipe nationale devant Karl Rappan, avait pourtant concocté une petite surprise aux Espagnols, en évoluant quasiment en 4-2-3-1 en phase défensive. Un plan qui était très intéressant défensivement, puisque les Espagnols ne se sont finalement créé que très peu d’occasions, du moins quand les deux formations étaient encore à égalité numérique.

Oyarzabal offre la qualification aux Espagnols. RTS 2

Il y a trois ans, à la 66e minute du 8e de finale de la Coupe du monde en Russie face à la Suède (0-1) de sinistre mémoire, Emil Forsberg avait tiré au but et Manuel Akanji avait dévié au fond de ses filets. Cette fois, dans la même cage saint-pétersbourgeoise, il n’a fallu que 8 minutes à Denis Zakaria pour placer hors de portée de Yann Sommer un tir de Jordi Alba.

Un sacré coup de malchance pour le Genevois, qui n’avait plus joué depuis presque trois semaines et le nul face au Pays de Galles à Bakou (1-1). Et ce n’était que 24 minutes… Les Ibères ont ainsi fait la différence sur le seul tir cadré des deux formations en première période! Il aurait pu se racheter à la 56e, mais sa tête sur corner est passée quelques centimètres à côté du but d’Unai Simon.

Quatre quarts

Ses coéquipiers n’ont toutefois pas lâché l’affaire, face à une sélection bien mieux dotée techniquement. Et la chance qui les avait accompagnés contre les Bleus a fait sa réapparition comme par magie à la 68e. Freuler a profité d’un coup de billard entre deux défenseurs espagnols pour servir Xherdan Shaqiri, seul à 10 mètres. Le Liverpuldien a trouvé le petit filet et égalisé comme dans un rêve. Juste avant (64e), c’est Steven Zuber qui avait eu le 1-1 au bout du pied.

À dix, la troupe de Petkovic a plié très fort sans jamais rompre. Surtout grâce à Yann Sommer (9 arrêts, record de l’Euro), absolument hallucinant devant sa ligne de but et qui a dégoûté Gerard Moreno (84e, 92, 101e et 118e). Mikel Oyarzabal (103e) n’a non plus pas compris comment il n’avait pas réussi à marquer. Et quand le portier suisse semblait pris, c’est Ricardo Rodriguez qui y est allé d’un tacle phénoménal face à Llorente (110e).

Les Helvètes ont ainsi perdu leur quatrième quart de finale dans une grande compétition internationale. Ils avaient été battus lors de Coupes du monde par la Tchécoslovaquie en 1934 (3-2 en Italie), par la Hongrie quatre ans plus tard (2-0 en France), puis par l’Autriche, à Lausanne, en 1954 (7-5). Ils connaissent désormais les ambitions de tout un pays pour le prochain Mondial au Qatar en 2022: exploser encore une fois leur «plafond de verre» et filer en demi-finale au moins!

Suisse - Espagne 1-1 ap, 1-3 tab (0-1, 1-1) Afficher plus St-Pétersbourg, Stade Krestovski. 24’764 spectateurs. Arbitres: MM. Oliver, Burt/Bennett (Ang). Buts: 8e Zakaria (contre son camp) 0-1. 68e Shaqiri 1-1.A dix, la troupe de Petkovic a plié très fort sans jamais rompre. Surtout grâce à Yann Sommer (9 arrêts, record de l’Euro), absolument hallucinant devant sa ligne de but et qui a dégoûté Gerard Moreno (84e, 92, 101e et 118e). Mikel Oyarzabal (103e) n’a non plus pas compris comment il n’avait pas réussi à marquer. Et quand le portier suisse semblait pris, c’est Ricardo Rodriguez qui y est allé d’un tacle phénoménal face à Llorente (110e). Penalties: Busquets rate. Gavranovic 1-0. Olmo 1-1. Schär rate. Rodri rate. Akanji rate. Moreno 1-2. Vargas rate. Oyarzabal 1-3. Suisse: Sommer; Widmer (100e Mbabu), Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Zakaria (100e Schär); Embolo (23e Vargas), Shaqiri (81e Sow), Zuber (91e Fassnacht); Seferovic (81e Gavranovic). Espagne: Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres (113e Alcantara), Alba; Koke (91e Llorente), Busquets, Pedri (119e Rodri); F. Torres (91e Oyarzabal), Morata (54e Moreno), Sarabia (46e Olmo). Notes: La Suisse sans Xhaka (suspendu), Omeragic ni Mehmedi (en tribunes). 22e, Embolo sort sur blessure. Avertissements: 67e Widmer. 93e Laporte. 121e Gavranovic. Expulsion: 77e Freuler.

