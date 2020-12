To ski or not to ski, that’s the question. Cette question a pris des proportions littéralement existentielles. Rarement divisions sur des mesures anti-Covid-19 ne furent aussi nettes, que ce soit dans la population ou entre gouvernements européens.

A ma gauche, ceux qui placent les priorités sanitaires au-dessus de toutes les autres. Les plus radicaux estiment qu’il faut fermer les remontées mécaniques pour les vacances de Noël. La France, l’Italie, l’Allemagne et une partie de la gauche helvétique sont de ceux-là. Les joies d’une descente en poudreuse seraient bien trop chères payées. En vies comme pour l’économie.

A ma droite, le camp des avaleurs de pistes sans concession, celui des partis bourgeois, UDC en tête. Pouvoir skier le jour de Noël relève pratiquement d’une liberté fondamentale. Rien, ni personne ne peut empêcher le Suisse de pratiquer un sport autrefois national. Et surtout pas le nouvel axe des trouble-fêtes, Paris-Berlin-Rome. Pour le reste, il n’y aurait aucune raison d’appliquer là-haut sur la montagne d’autres règles que celles en vigueur en plaine.

Aux autorités de trancher. Elles devront trouver un milieu qui a peu de chance d’être “juste” tant les divergences sont profondes et tiennent davantage du débat religieux que de la controverse scientifique. Les milieux touristiques attendent avec fébrilité le dispositif du Conseil fédéral qui devrait être annoncé ce vendredi. Si la centralisation des décisions participe à sa nouvelle stratégie, que le gouvernement se déclare. C’est le bon moment. Mais qu’il évite le micromanagement. S’il s’agit de fixer la capacité des bennes ou filtrer les touristes, qu’il laisse faire les cantons (et professionnels du terrain) plus compétents.

Nous revoilà donc dans une situation similaire à celle de mi-octobre quand les compteurs du Covid ont commencé à s’affoler. Aujourd’hui, le risque d’une 3e vague est évident alors que la 2e n’est même pas aplanie. Alors que faire? D’abord, Berne n’a pas à se soumettre aux pressions de ses voisins dont le souhait soudain d’harmonisation relève du pur et simple intérêt économique, à l’instar des priorités suisses. Ensuite, tirons les leçons de cette deuxième vague riche en enseignements. D’abord, ne pas attendre pour prendre des mesures quand la propagation du virus menace de s’accélérer. La semaine d’octobre perdue à tergiverser sur les compétences entre cantons et Confédération a coûté un doublement du nombre de cas, amorce d’une envolée fulgurante de la maladie. Deuxième leçon: Alain Berset avait fait la promotion des “mesures chirurgicales” tendant le scalpel aux cantons. Avec le recul, force est de constater que l’opération fut un échec. Le yoyo cantonal mal géré a fini par valoir à la Suisse le sinistre record du pays le plus infecté d’Europe.

L’expérience acquise semble donc plaider pour une action rapide, forte et définissant des règles de base applicables à toutes les stations. Peut-être que l’Autriche, petit pays alpin avec bien des similitudes, pourrait nous inspirer: ouvrir les remontées mécaniques mais éviter le grand brassage de populations en station. En fermant bars, restaurants d’altitude, voire hôtels pendant une courte période. Le “swiss finish” consisterait à les dédommager pleinement pour les pertes encourues.