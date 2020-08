Environnement – La Suisse augmente sa contribution au Fonds pour le climat Berne va engager 135 millions de francs pour financer des projets internationaux dédiés à la protection de l’environnement et à la lutte contre les changements climatiques.

Les jeunes ont souvent manifesté en faveur du climat en 2019. Keystone

La Suisse engagera un montant de 150 millions de dollars (environ 135 millions de francs) pour le financement de projets internationaux de protection de l'environnement. Cette aide est un signal fort pour la lutte contre les changements climatiques, estime mercredi le Conseil fédéral.

Le Fonds vert aide les pays en développement à mettre en oeuvre la convention-cadre de l'ONU sur les changements climatiques. La contribution de la Suisse passera de 100 millions de dollars pour les années 2015-2019 à 150 millions pour 2020-2023.

Les défis climatiques nécessitent une réponse urgente, justifie le gouvernement. Les pays en développement sont les plus touchés par les changements et le Fonds vert tient compte des besoins des pays les plus vulnérables.

Le Fonds investit dans l'agriculture à faible taux d'émission et résiliente, dans la protection des forêts, dans la transition énergétique et l'accès aux sources d'énergie propres. Il permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d'améliorer les conditions de vie de la population.

Depuis sa création en 2015, 130 projets menés dans une centaine de pays ont été soutenus. Ils ont bénéficié à plus de 350 millions de personnes et ont permis de diminuer les émissions de CO2 de 1,6 milliard de tonnes.

ATS/NXP