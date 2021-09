Exposition photo en plein air – La Suisse au féminin dans toute sa diversité en cinquante portraits «50/50/50»: cinquante ans après le suffrage féminin, 50 photographes femmes portraiturent 50 Suissesses. Galerie géante à découvrir dès vendredi sur le quai Wilson. Jérôme Estebe

La metteuse en scène Meret Matter, photographiée par Yoshiko Kusano. Yoshiko Kusano

Elles sont artistes ou sportives. Scientifiques ou activistes. Étudiantes ou juristes. Elles montrent leurs visages rayonnants ou mystérieux, parcheminés ou juvéniles, graves ou mutins, tout au long du quai Wilson. Le projet s’appelle «50/50/50». Cinquante ans après le suffrage féminin, 50 femmes photographes ont fait le portrait de 50 femmes suisses. Et cette Helvétie au féminin a une sacrée gueule. L’exposition est passée par sept villes avant de s’achever en plein air à Genève. ça démarre vendredi, avec un vernissage tambour battant.

Une galerie de 50 Suissesses de tout âge et de toute profession. DR

«L’idée a germé à partir du livre «WIR/Nous», où 32 photographes professionnelles documentaient la grève des femmes de juin 2019», raconte Caroline Minjolle, coïnitiatrice du projet et photographe elle-même. «Le livre a bien marché et on a eu envie d’aller plus loin, en s’éloignant de l’idée du droit de vote pour aller vers quelque chose de plus large.»

Le collectif initial des photographes s’étoffe. Chacune d’entre elles choisit son modèle. Pas forcément une célébrité. «Il ne s’agit pas d’un who’s who, mais de femmes inspirantes, qui ont marqué d’une manière ou d’une autre les auteures des images. L’ensemble s’apparente à un parlement virtuel, qui serait à même de nous représenter», continue Caroline Minjolle. «Moi, par exemple, je m’intéresse au climat. Je suis allée chercher une doctorante à Zurich, qui travaille sur le thème de l’énergie.»

Une galerie de 50 Suissesses de tout âge et de toute profession. DR

Pourquoi le plein air? «D’abord à cause des restrictions sanitaires. Mais aussi pour faire un clin d’œil aux affiches électorales. Il a fallu d’ailleurs réimprimer toutes les images pour le quai Wilson, dont les panneaux sont plus grands.» Après Lausanne, Berne, Zurich, Bellinzone et Bâle, Genève est donc la dernière ville à accueillir ce spectaculaire trombinoscope. Pour marquer cette ultime étape, un autre collectif féminin créé en juin 2019 – des joueuses de tambour d’origine colombienne – rythmera le vernissage.

Une galerie de 50 Suissesses de tout âge et de toute profession. DR

Jérôme Estèbe dirige la rubrique culturelle et le supplément du week-end. Il couvre, en particulier, les sujets gastronomiques et œnologiques. Il est titulaire du prix du journalisme local de la Berner Zeitung millésime 2002.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.