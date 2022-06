Qu’est-ce qui unit la Lettonie, la Slovénie, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie? L’année dernière, ces cinq pays ont produit moins d’électricité solaire et éolienne par habitant en Europe que la Suisse.

La valeur suisse est de 373 kilowattheures par habitant. À titre de comparaison, les leaders – la Suède et le Danemark – ont produit huit fois plus d’électricité par habitant à partir du soleil et du vent. L’Allemagne et l’Autriche se positionnent également nettement avant notre pays. La conclusion de la Fondation pour l’énergie: la Suisse «reste à la traîne».