Message vidéo d’Ignazio Cassis – «La Suisse appelle la Russie à retirer ses troupes d’Ukraine» Le président de la Confédération a fermement condamné l’agression russe mardi, dans son adresse lors d’un sommet en ligne sur la Crimée.

Selon Ignazio Cassis, l’intégrité territoriale de l’Ukraine doit être rétablie. KEYSTONE/Ti-PRESS/Massimo Piccoli

Le président de la Confédération Ignazio Cassis a réaffirmé dans un message vidéo le soutien indéfectible de la Suisse à une Crimée ukrainienne, lors d’une plateforme sur la Crimée. Selon lui, -et l’intégrité territoriale de ce pays doit être rétablie.

Dans son message diffusé sur Twitter mardi, M. Cassis a également fait référence à la déclaration de Lugano, qui vise à assurer un avenir sûr, prospère et durable pour les habitants de l’Ukraine, y compris ceux de Crimée. Mercredi marquera le 31e anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’ex-Union soviétique.



Lors du sommet en ligne, le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi assuré l’Ukraine de son soutien continu dans la guerre contre la Russie: «La communauté internationale n’acceptera jamais l’annexion illégale et impérialiste du territoire ukrainien par la Russie».

Il est certain, a poursuivi M. Scholz, que l’Ukraine surmontera l’ombre noire de la guerre, parce qu’elle est forte, courageuse et unie dans sa lutte pour l’indépendance et la souveraineté. «Et parce qu’elle a des amis en Europe et partout dans le monde».

«La Crimée, partie de notre peuple»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part reproché à une partie de la communauté internationale d’avoir occulté les événements dans la péninsule de la mer Noire après son annexion par la Russie en 2014. Pour son pays, a-t-il dit, la Crimée n’est pas un territoire comme les autres: «La Crimée fait partie de notre peuple et de notre société».

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, entre autres, ont également fait une apparition au forum. Au total, plus de 50 participants d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Afrique étaient annoncés.

Avec la plateforme de Crimée, l’Ukraine entend mobiliser pour la deuxième fois le soutien international pour récupérer la péninsule annexée par la Russie. En 2021, Kiev avait pour la première fois consulté des soutiens internationaux sur la manière dont la Crimée pourrait être récupérée.

