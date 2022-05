Néanmoins, il y a eu des moments moins bons. L'équipe nationale a semblé quelques fois prendre de haut son adversaire et, à plus d'une reprise, les Italiens auraient pu inscrire un but avant le troisième tiers. Aussi, au fil du match, la Suisse a baissé en intensité. Il manquait cette hargne et détermination dans le dernier geste. Ce soir, face à un adversaire qui a atomisé le Kazakhstan lors du premier match (9-1) et donc en confiance, la Suisse devra faire attention à ces points et montrer davantage de rigueur défensive et de précision devant les buts.