À la demande de l’ONU, d’ONGs et du CICR, la Suisse a affrété un avion-cargo pour transporter du matériel de secours à destination du Venezuela. Cette cargaison doit aider ce pays à faire face à la crise humanitaire et à lutter contre la pandémie de Covid-19.

Nonante-quatre tonnes de matériel de secours sont arrivés vendredi à Caracas. Composé essentiellement de biens médicaux, celui-ci avait été acheminé au préalable en Suisse par neuf organisations partenaires, où il a été transbordé pour être envoyé au Venezuela par l’Aide humanitaire de la DDC, a indiqué vendredi le Département fédéral des affaires étrangères.

Un avion-cargo est parti de Zurich pour amener du matériel de secours à Caracas au Venezuela pour lutter contre le coronavirus. KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Une équipe du Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) a accompagné la cargaison. La remise de celle-ci aux organisations impliquées a eu lieu sous la surveillance des membres du CSA ainsi que de représentants de l’Ambassade de Suisse à Caracas et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU.

Aide pour 1,2 million de personnes

Environ 1,2 million de personnes devraient bénéficier de cette action. La livraison se compose principalement d’équipements de protection individuelle pour la lutte contre le coronavirus, des médicaments, du matériel d’urgence et des articles d’hygiène, mais aussi des ustensiles pour le traitement de l’eau.

Ce volume correspond approximativement à la quantité totale de matériel que les Nations Unies ont pu transporter au Venezuela depuis le début de la pandémie. Le coût de ce matériel, à hauteur de quelque 2 millions de francs, est supporté par les neuf organisations partenaires et celui du transport, 1,1 million de francs, par la Suisse.

Double peine

Le Venezuela subit une double peine. Il est plongé depuis plusieurs années dans une grave crise politique, économique et sociale, qui a de lourdes conséquences humanitaires, encore aggravée par la pandémie. Les organisations humanitaires sont confrontées à de nombreuses difficultés, notamment en ce qui concerne la livraison d’équipements médicaux.

Depuis 2017, l’Aide humanitaire de la DDC a mis à disposition un montant de 24 millions de francs pour soulager la détresse de la population au Venezuela. Elle prévoit une enveloppe supplémentaire de 12 millions de francs pour 2020, destinée à couvrir les besoins humanitaires. Cette aide a également un impact sur les pays voisins, où des millions de ressortissants vénézuéliens se sont installés.

Depuis le début de la pandémie, la Suisse a déjà fourni du matériel de secours à plusieurs pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Elle a en outre répondu à l’appel d’organisations internationales et soutenu, dans de nombreux pays, des projets visant à atténuer les effets économiques et sociaux de celle-ci. De plus, elle a prévu de consacrer pas moins de 203 millions de francs à la lutte mondiale contre le Covid-19.

