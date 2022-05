Voile – La Suisse a souffert pour son premier Sail GP Jamais très loin des meilleurs, l’équipe de Sébastien Schneiter n’a toutefois pas pu éviter la 9e et dernière place aux Bermudes. Grégoire Surdez Les Bernudes

Les Suisses, avec Sébastien Schneiter, ont beaucoup appris au large de Great Sound. Jean-Guy Python

On prend les mêmes et on recommence. L’Australie a remporté le premier Sail GP de la saison 3 aux Bermudes. Dans la grande finale à trois, le F50 barré par Tom Slingsby a fait honneur à son statut de double tenant du titre. Il a maîtrisé l’ultime course de bout en bout pour devancer la Grande-Bretagne (Ben Ainslie) et le Canada (barré par le Néo-Zélandais Phil Robertson). Ce GP des Bermudes marquait les grands débuts de la Suisse dans ce championnat d’un niveau inédit. Sébastien Schneiter et ses équipiers ont terminé 9es.

Une place de dernier qui ne dit pas que, lors de chacune des cinq courses qualificatives disputées samedi et dimanche, le bateau suisse a toujours été en mesure de rester «dans le paquet», dit Seb Schneiter. «C’est tout de même une très grosse satisfaction, car on avait un peu d’appréhension avant ce premier GP. Au-delà du résultat, nous avons énormément appris.»

Petites erreurs

Coach de cette jeune équipe, Tanguy Cariou était lui aussi plutôt satisfait. «Au niveau de la navigation pure, de la vitesse et même des manœuvres, nous sommes complètement dans le coup. C’est plus au niveau de la tactique pure, de la régate au sens propre, que nous devons progresser. Et pour cela rien ne vaut les courses. On peut partir à Chicago (18-19 juin), pour l’acte 2 de la saison de Sail GP, sans complexe.»

En deux jours, la Suisse a démontré qu’elle avait toute sa place en Sail GP. Elle a aussi compris tout ce qui fait la différence entre le très bien et l’excellence. Comme lors de cette course 5, où un dernier empannage raté a enterré la possibilité d’aller chercher la 5e place synonyme de meilleur résultat du week-end pour le team suisse. «On paie cher ces toutes petites erreurs, reconnaît Sébastien Schneiter. Mais c’est le très haut niveau. Et il suffit de voir que des pays comme les États-Unis ou la Nouvelle-Zélande n’étaient pas non plus qualifiés pour la finale pour en prendre conscience.»

