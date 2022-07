Défaite rageante à l’Euro 2022 – La Suisse a semé quelques promesses pour l’avenir Les Suissesses, battues par les Pays-Bas dimanche (4-1), attendent toujours de passer le premier tour d’un Euro. Mais elles ont montré qu’elles en avaient le niveau. Robin Carrel Sheffield

Ramona Bachmann a pourtant tout tenté et beaucoup donné. keystone-sda.ch

C’est une sorte de plafond de verre. La sélection de Nils Nielsen n’a pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale du championnat d’Europe en Angleterre dimanche, même si elle y a cru pendant environ 83 minutes. Son groupe C était trop dur, avec en son sein les vice-championnes olympiques suédoises (défaite 2-1) et les tenantes du titre néerlandaises. Les Suissesses ont toutefois montré un sacré caractère, dimanche à Sheffield, et ça restera le côté positif du tournoi de cette année.