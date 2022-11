La sélection brésilienne, quintuple vainqueur de la Coupe du monde, fait figure, cette année, de grand favori. Bien qu’elle n’ait pas été transcendante face à la Serbie lors de la première journée, elle peut compter sur des individualités exceptionnelles, dont Vinicius et Richarlison qui, plus d’une fois, ont semé la panique dans la défense serbe. Au pays, on les compare au duo Ronaldo-Ronaldinho. La comparaison est peut-être légèrement exagérée. N’empêche, cette équipe du Brésil est très talentueuse.