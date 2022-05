C’est le circuit de référence. Celui qui permet aux marins et aux nations de se mettre en valeur. Le Sail GP, imaginé et développé par Sir Russell Coutts et le milliardaire Larry Ellison, rassemble ce qui se fait de mieux sur la planète voile. Des champions olympiques, des champions du monde, des vainqueurs de la Coupe de l’America. C’est dans ce bain-là que la Suisse s’est jetée, aux Bermudes, lors du Grand Prix d’ouverture de la saison 3. «Même si le résultat brut peut sembler un peu décevant, il y a énormément de positif à tirer de ces deux jours de régates. On peut même aborder la suite de la saison avec sérénité car on a toujours été dans le paquet.»