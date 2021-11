L’inflation était de celles qui font plaisir avec une courbe d’amour des Suisses – et des touristes – pour les musées qui ne cessait de croître d’année en année. L’impact de la pandémie sur les chiffres 2020, calculé par l’Office fédéral de la statistique (OFS), fait donc l’effet d’un coup de froid. En totalisant 8,1 millions d’entrées sur environ huit mois d’ouverture (contre 14,2 millions en 2019), la chute nationale est de 43%. Les établissements habituellement très courus n’étant pas plus épargnés que les autres.

Une réussite qui s’explique, selon la directrice, «par le succès de l’exposition temporaire «Games» et l’ouverture du Centre des Indiennes. Mais aussi par le fait que les fermetures plus longues imposées aux théâtres, cinémas, salles de concert ont eu un effet de report sur la fréquentation des musées qui étaient ouverts.»

C’est un autre effet, celui de la nouveauté, qui a permis au Musée cantonal des beaux-arts de tenir le cap. Ouvert en 2019 sur le site de Plateforme 10, pour lui, les comparaisons d’une année à l’autre sont peu parlantes. L’institution jauge donc ses résultats à l’aune de ses projections. Et en concluant 2020 avec 90’000 visiteurs, elle est proche des 100’000 espérés sur papier sans savoir que la pandémie allait contrarier ses objectifs. A titre de comparaison, en 2021, le MCBA a déjà vu défiler 85 000 visiteurs.

Autre ambiance, autre lieu, autre thématique mais un constat identique pour l’Alimentarium à Vevey: l’année 2021 sert de baume. «Comme pour tous les musées, la pandémie de Covid-19 a freiné le nombre d’entrées avec une baisse de 35% (34’728 visiteurs contre 53’162 l’année précédente). Mais avec 34’030 entrées jusqu’à fin octobre de cette année, éclaire la directrice Ursula Zeller, l’année en cours dépasse nos projections et nos attentes. Alors que le nombre de touristes internationaux est toujours en baisse, le tourisme national a largement contribué à ces bons résultats grâce notamment à des campagnes de promotion dans toute la Suisse.»

Reste que la Suisse, un pays reconnu comme très riche dans le monde des musées avec une très forte densité, en a perdu 75 en 2020. L’OFS n’en recense désormais plus que 1053. «Toutes les régions linguistiques sont touchées, mais c’est au Tessin que cette baisse est la plus élevée (–13% contre –7% en Suisse alémanique et –2% en Suisse romande)», indique que le communiqué. Protégeant les données, l’étude ne donne pas d’exemples, mais sa responsable Laurene Stauffer indique que, dans la catégorie la plus touchée, figurent les musées régionaux et locaux.