L’Affaire Crypto rebondit – La Suisse a participé à l’opération de la CIA dès les années 2000 Le secret le mieux gardé de l’histoire du renseignement suisse est enfin dévoilé: des agents helvétiques ont aussi espionné le monde via la société Crypto AG. En tant que partenaires de la CIA. Titus Plattner , Kurt Pelda

Le siège de Crypto AG à Steinhausen (ZG). On n’a appris qu’en février 2000 que la société était en fait contrôlée par la CIA depuis septante ans. Photo: Alexandra Wey, Keystone

Pendant près de vingt-cinq ans, la Suisse a pu utiliser la société Crypto AG, basée à Steinhausen, dans le canton de Zoug, pour écouter les communications secrètes d’innombrables États et armées. Comme partenaire junior des services de la CIA. C’est notamment ce qui ressort du rapport parlementaire que nous avons pu consulter.Depuis le début des années 1990 et jusqu’en 2018, les services de renseignement helvétiques ont laissé faire, puis participé activement, à l’espionnage planétaire des communications cryptées. Cette opération a été décrite comme «la plus grande opération d’espionnage du siècle», dans un rapport fuité du Service de renseignement américain.