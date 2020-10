Journal télévisé de TF1 – La Suisse a la plus belle rivière du monde! Ce n’est pas un Helvète chauvin qui l’affirme mais le plus grand média français. Découvrez quel petit bijou de rivière est encensé. Arthur Grosjean

La Verzasca au Tessin La rivière «magique» a tapé dans l’œil de TF1. Keystone

Quel pays possède la plus belle rivière de la planète? La Suisse! Ce n’est pas moi qui le dis, ce n’est pas l’Office suisse du tourisme qui l’affirme dans un moment d’aveuglement patriotique. Non, c’est le plus grand média français qui vient de décerner cette médaille devant 6 millions de téléspectateurs.