Vente de matériel de guerre – La Suisse a exporté des armes pour 356 millions au premier semestre Après une année record en 2020, avec des exportations atteignant plus de 900 millions, les ventes d’armes suisses ont quelque peu faibli au premier semestre 2021.

Selon les chiffres du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), l’Europe a importé pour presque 240 millions de francs d’armes suisses (photo d’illustration). Keystone

Les exportations de matériel de guerre ont quelque peu faibli au premier semestre 2021. Elles s’élevaient à plus de 356 millions de francs contre plus de 501 millions à la même période l’an passé. 2020 avait toutefois été une année record, les exportations atteignant plus de 900 millions.

L’Europe reste en tête des destinataires. Elle a importé pour presque 240 millions de francs d’armes suisses, soit un montant similaire au premier semestre de l’an passé (270 millions), selon les chiffres du Secrétariat d’État à l’économie (Seco) publiés mardi.

Les véhicules blindés et les munitions sont les plus prisés. La Roumanie, premier acheteur d’armes suisses, a ainsi déboursé plus de 70 millions de francs et le Danemark plus de 25 millions pour les premiers. L’Allemagne, qui occupe le second rang, a elle acquis pour plus de 27 millions de francs de munitions.

L’Asie s’est montrée moins intéressée. Les exportations vers ce continent se sont écroulées de 124 millions de francs au premier semestre 2020, à quelque 31 millions à la même période cette année. Aussi bien l’Amérique (44 millions), où les États-Unis sont le principal client et le troisième au niveau mondial, que l’Afrique (38 millions) ont commandé plus de matériel de guerre suisse.

Tache en pleine pandémie

Le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) s’est indigné face à ces chiffres, encore très élevés. «Nous sommes au cœur d’une pandémie depuis plus d’un an. Au lieu d’exporter du matériel de guerre et de profiter ainsi de la souffrance infligée d’autres personnes, nous ferions mieux de contribuer à la lutte contre la pandémie partout dans le monde», a commenté sa secrétaire Pauline Schneider.

L’association s’insurge en particulier contre les ventes aux pays impliqués dans la guerre au Yémen. L’Arabie saoudite, qui figure parmi les dix premiers clients de Berne, a acheté pour plus de 18 millions de francs de matériel de guerre, principalement du matériel de conduite de tir. Les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweit ont eux déboursé ensemble 6 millions pour des armes suisses.

Les exportations vers le Brésil (2 millions), où les violations des droits humains se sont multipliées sous la présidence de Jair Bolsonaro, inquiètent aussi le GSsA. De même que celles vers Israël (1 million), qui mène une politique d’annexion dans les territoires palestiniens, ou le Pakistan (1 million), qui entretient une relation tendue avec son voisin indien.

Contrôles supplémentaires demandés

«En exportant des armes vers des pays impliqués dans des guerres civiles ou violant les droits humains, la Suisse se rend complice de ces crimes», a estimé Pauline Schneider. Davantage de contrôles sont nécessaires.

Les chiffres du Seco démontrent à quel point l’initiative «dite correctrice» est nécessaire, selon le GSsA. Le texte veut interdire les exportations d’armes dans les pays en proie à la guerre civile, et ceux qui violent gravement et systématiquement les droits humains.

ATS

