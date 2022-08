Basketball – La Suisse a été grande contre l’Autriche Fortement amoindrie dans le secteur intérieur, la sélection d’Ilias Papatheodorou a été vaillante et s’est imposée (74-64) en éliminatoires pour l’Euro 2025. Jérémy Santallo Fribourg

Rocak et les Suisses ont fini par passer l’épaule face à l’Autriche. FIBA

Deuxième de son groupe – derrière l’Autriche – lors de la première phase des pré-qualifications vers l’Euro 2025, l’équipe de Suisse a bien abordé la deuxième partie de ses éliminatoires, toujours contre l’Autriche (74-64) jeudi, à la salle Saint-Léonard de Fribourg. Il le fallait parce que dans un groupe E avec les mastodontes que représentent la Croatie et la Pologne, c’était LE match à prendre pour la troupe d’Ilias Papatheodorou.

Le technicien grec de la sélection helvétique a dû se faire quelques cheveux blancs en préparant cette rencontre. Arnaud Cotture (raisons familiales) et Jonathan Dubas (3x3 ce week-end) étaient déjà absents dans le secteur intérieur, il a également fallu faire sans Nathan Jurkovitz, blessé à la cheville, Michel Ofik-Nzege, touché au mollet, et enfin Kilian Martin, victime d’une pubalgie. Autant dire la Suisse était condamnée à souffrir le martyre dans la raquette.

Cela a été le cas en première mi-temps, au cours de laquelle elle a largement perdu la bataille du rebond (10-21). Après vingt minutes, le maestro du groupe Jonathan Kazadi n’avait pas inscrit le moindre point et Roberto Kovac à peine plus (1). Et pourtant, Laurent Zoccoletti – quel abattage! – et ses partenaires regardaient leur adversaire du soir les yeux dans les yeux (33-34). Grâce au scoring un poil inattendu de l’ex-Fribourgeois Robert Zinn.

Bon retour des vestiaires

La Suisse est ensuite bien ressortie des vestiaires, Kazadi a enfin ouvert son compteur et Toni Rocak, malgré les réprimandes de Kovac à qui il n’avait pas fait la passe, a trouvé de l’adresse à longue distance (47-41). Avec Noé Anabir, les deux joueurs, moins grands et puissants que les grands autrichiens, ont bataillé comme des forcenés et relancé les actions suisses au rebond (31-35 au final). Selim Fofana et Juraj Kozic ont fait le reste derrière l’arc en fin de troisième quart-temps (60-54).

Ce court avantage a volé en éclats au tout début du dernier quart en deux actions, sur un retard en défense de Fofana et une mésentente Zinn - Zoccoletti sur une relation de passe. Mais Kozic, incroyablement propre des deux côtés du parquet, et Kovac, qui a choisi le meilleur moment – le money-time – pour planter son seul panier de la soirée, ont permis à leur sélection de filer vers un précieux succès (74-64). Des joueurs NBA attendent la Suisse dimanche en Croatie.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.