Coût de la vie – La Suisse a enregistré un renchérissement de 3,4% en un an Loyers, prix de l’essence et des transports aériens contribuent à tirer les prix vers le haut, selon l’Office fédéral de la statistique.

En février, l’indice des prix à la consommation a progressé de 0,7% sur un mois à 105,8 points, contre 0,6% le mois précédent. Sur un an, la Suisse a enregistré un renchérissement de 3,4%, selon l’Office fédéral de la statistique (OFS).

L’indice a été tiré notamment par l’augmentation des prix pour les transports aériens, les voyages à forfait et la parahôtellerie, indique un communiqué paru lundi.

Le renchérissement dépasse les attentes du consensus de l’agence AWP qui s’attendait à un indice compris entre +2,9% et +3,0% sur un an en février et à une variation mensuelle entre +0,3% et +0,4%.

Les loyers ou encore les prix de l’essence ont contribué à la hausse de l’indice. Les prix du mazout ou des voitures neuves ont par contre régressé.

