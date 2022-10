Football – La Suisse a déposé son dossier pour l'Euro 2025 L'Association suisse de football (ASF) est officiellement candidate à l'organisation du Championnat d'Europe 2025 féminin. Le dossier a été déposé mercredi à l'Union européenne des associations de football (UEFA) à Nyon. Robin Carrel

La candidature suisse est officielle. @ASF

Mardi soir, la Suisse s'est qualifiée pour la prochaine Coupe du monde de football féminin à la 121e minute. Dans la foulée, mercredi matin, sa Fédération a franchi un autre grand pas pour le futur de la discipline au pays. L'ASF a, en effet, déposé officiellement son dossier de candidature pour l'Euro 2025 auprès de l'instance européenne.

Selon le communiqué de presse de Association suisse de football, cette postulation "bénéficie d'un large soutien de la part de la Confédération et des cantons. Les gouvernements des villes et des cantons des villes hôtes prévues ont fait des promesses financières à hauteur de 45 millions de francs si la Suisse devait être retenue. Le Conseil fédéral soutient également la candidature et voit dans ce projet une grande chance pour la Suisse et le développement du football féminin et des filles.»

Le dossier helvétique est également accompagné d'une lettre de soutien de la part de la part des parlementaires. La Suisse promet des avantages économiques et écologiques, dans un pays politiquement sûr, à propos de son tournoi potentiel. Les stades du pays - Genève, Sion et Lausanne figurent aux côtés de Berne, Thoune, Lucerne, Zurich, Saint-Gall et Bâle - sont en effet déjà tous construits et les cités hôtes éventuelles toutes connectées par un réseau, ferroviaire notamment, performant.

«L'été 2025 doit être une grande fête du football dans notre pays.» Marion Daube, responsable du projet de candidature suisse.

«Nous sommes un pays ouvert d'esprit, qui s'engage pour l'égalité des droits et des chances. Un championnat d'Europe en Suisse est une chance énorme de nous présenter au monde et, en même temps, de continuer à promouvoir et à faire progresser le football féminin et des filles en Suisse», a expliqué Dominique Blanc, le président de l'ASF. «L'été 2025 doit être une grande fête du football dans notre pays. Par et avec des Suissesses et des Suisses, pour les femmes d'Europe. Nous sommes prêts pour cela», a ajouté Marion Daube, la responsable du projet de candidature suisse.

L'UEFA désignera le pays organisateur de la compétition en janvier 2023. La Suisse se mesurera à la Pologne, à une entente entre pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège et Suède, avec le soutien de l'Islande et des Îles Féroé) et la France, organisatrice de la dernière Coupe du monde en 2019. L'Ukraine était également sur les rangs avant la tentative d'invasion russe.

Ce tournoi sera la 14e édition d'un championnat d'Europe des femmes. Seize équipes seront de la partie, pour tenter de succéder à l'Angleterre, vainqueur de la dernière édition en juillet dernier. Les Anglaises avaient parfaitement bouclé en finale à Wembley une compétition qui avait rempli leurs stades pendant un mois



Le dossier est déposé. @ASF

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

