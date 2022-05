Météo estivale – La Suisse a connu le deuxième mois de mai le plus chaud en 158 ans De telles températures n’avaient pas été enregistrées dans le pays depuis 1864, indique lundi MétéoSuisse. Coire (GR) a battu les records avec 33,8 degrés.

Les températures en Suisse ont atteint des sommets en mai. Ce fut le deuxième mois de mai le plus chaud enregistré depuis 1864, dans un contexte de très faibles précipitations.

Des records absolus ont été observés en plusieurs endroits. À Grächen (VS), les températures ont dépassé de 3,2 degrés la norme des trente dernières années. Idem, ou presque (+3 degrés), en Haute-Engadine.

En plaine et des deux côtés des Alpes, les températures maximales journalières ont souvent atteint 25 degrés ou plus, seuil qui définit la journée estivale ou de chaleur. À Genève, le mois de mai a connu pas moins de quinze journées estivales, un record. Il y en a eu 16 à Locarno-Monti.

Le 20 mai, le mercure est monté jusqu’à 29,8 degrés à Château-d’Oex (VD) et 33,7 degrés Bad Ragaz (SG). C’est à Coire qu’il a fait le plus chaud durant le mois, avec 33,8 degrés.

Peu d’eau

Les précipitations sont souvent restées en dessous de la norme 1991-2020. En Suisse romande et en Valais, il est tombé moins de 30% de la norme dans certaines régions, et moins de 40% au Sud des Alpes. Dans les autres régions, les valeurs ont généralement atteint entre 40 et 80% de la norme 1991-2020.

Depuis le début du printemps, la température moyenne a été de 1,2 degré supérieure à la norme 1991-2020. C’est le quatrième printemps le plus doux depuis le début des mesures en 1864.

ATS

