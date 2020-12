Coronavirus – La Suisse a bien géré la première vague, selon la Chancellerie La Chancellerie fédérale a publié un rapport listant les recommandations pour faire face aux «difficultés» rencontrées durant la deuxième vague.

Les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Alain Berset ainsi que la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga discutent à la suite d’une conférence de presse donnée ce vendredi 11 décembre. Keystone

La Confédération a globalement bien géré la première vague de la pandémie de coronavirus, estime la Chancellerie fédérale. Son rapport liste onze recommandations pour faire face aux «difficultés» rencontrées durant la deuxième vague.

Le Conseil fédéral a pris connaissance vendredi de ce rapport qui relève que de nombreux travaux préparatoires, ainsi que le concept de communication, ont prouvé leur validité. Il entend donner la priorité aux recommandations qui visent à examiner de plus près la collaboration avec les cantons et les tiers, indique-t-il dans un communiqué.

Le document souhaite notamment une réglementation plus précise quant à la répartition des tâches, des compétences et des responsabilités entre la Confédération et les cantons. Les incertitudes concernant les processus, les points de contact et les interlocuteurs doivent être éliminées.

Biens critiques

Le rapport demande aussi de régler de manière plus contraignante la mise à disposition de «biens critiques», comme le matériel médical, pour la Confédération, les cantons et les tiers. La numérisation doit se voir accorder une priorité élevée. Il faut accélérer les travaux visant à simplifier la transmission et le traitement des informations et améliorer la compatibilité des systèmes.

La Chancellerie propose en outre de flexibiliser l’emploi du personnel de la Confédération au moyen de formations et de mesures organisationnelles. Cela doit permettre d’augmenter la résistance des collaborateurs des unités administratives, fortement sollicités en cas de crise.

Enfin, les départements et leurs offices doivent entretenir de manière plus ciblée leurs réseaux externes et les développer. Les milieux économiques et scientifiques ainsi que les représentants de la société civile et du domaine social devraient ainsi pouvoir exercer une fonction de conseiller.

Difficultés importantes

Cette première évaluation est utile parce qu’elle a permis de formuler des recommandations qui seront rapidement mises en œuvre, selon le Conseil fédéral. Mais elle pose aussi une question «cruciale»: pourquoi la gestion de la crise, qui avait bien fonctionné pendant la première phase, s’est-elle heurtée à des difficultés bien plus importantes lors de la deuxième vague?

Le Conseil fédéral a chargé la Chancellerie fédérale et les départements d’évaluer aussi la gestion de la crise à partir du retour à la situation particulière au milieu de l’année 2020. La Chancellerie fédérale doit informer le Conseil fédéral de la suite des travaux d’ici à la mi-mars 2021.

ATS/NXP