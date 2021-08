Les JO de Tokyo en direct - Un Italien gagne le 100 mètres des JO!

Beach-volley

Le choc 100% suisse en 8es de finale, dimanche au Shiokaze Park, a souri à Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans), qui figurent au 12e rang de la hiérarchie des paires engagées à Tokyo. La Bernoise et la Zurichoise ont battu la Schwytzoise Tanja Hüberli (28 ans) et la Zougoise Nina Betschart (25 ans), Nos 7, en trois sets. Le score: 21-12 19-21 23-21 en 66 minutes.

L’issue du duel a été particulièrement tendue puisque Vergé-Dépré et Heidrich ont sauvé cinq balles de match avant de conclure sur leur sixième chance de franchir l’écueil.

En quarts de finale, les Suissesses victorieuses se frotteront aux Brésiliennes Ana Patricia et Rebecca, classées Nos 4.

Le match aura lieu mardi à une heure qui demeure à définir.