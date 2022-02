JO 2022 – La Suisse 14e au classement des médailles

Ski freestyle

Les athlètes suisses ont franchi le cap du premier tour de la compétition des Aerials par équipes mixtes au Genting Snow Park. Alors que quatre des six nations engagées se sont dirigées vers la grande finale pour les médailles, Alexandra Baer (19 ans), qui a remplacé au pied levé Carol Bouvard (blessée), Pirmin Werner (22 ans) et Noé Roth (21 ans) ont atterri en 4e position derrière la Chine (336,89 points), les Etats-Unis (330,55) et le Canada (326,94).

Alexandra Baer. AFP

La Zurichoise a été créditée de 65,83 points, le Zurichois (qui a pris un maximum de risques) de 128 et le Zougois de 106,79. Total: 300,62.

La grande finale débute à 12h50.