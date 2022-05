Candidates à l’adhésion – La Suède et la Finlande sont des atouts pour l’OTAN Les deux pays nordiques veulent intégrer l’Alliance pour renforcer leur défense, mais ils n’arrivent pas les mains vides: leur adhésion accroîtra la sécurité dans la région. Anne-Françoise Hivert - Stockholm

La Suède va demander son adhésion à l’OTAN, a annoncé lundi la première ministre Magdalena Andersson (à droite). Son homologue finlandaise Sanna Marin (à gauche) a fait de même dimanche. Stockholm et Helsinki, 16 mai 2022. Emmi Korhonen – AFP / Henrik MONTGOMERY – AFP

C’est une décision historique: avant la fin de la semaine, la Finlande et la Suède devraient avoir officiellement abandonné leur non-alignement militaire pour déposer une demande de candidature à l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Si leur demande est acceptée, les deux pays nordiques en deviendront les 31e et 32e membres, au terme d’une procédure qui pourrait prendre «entre quatre mois et un an», selon le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto.