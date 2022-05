Au dernier étage de Confédération Centre – La street food prend ses aises entre quatre murs Le Spoon Food Hall ouvert ce printemps ne désemplit pas. Sept enseignes proposent des plats simples sur place ou à l’emporter. On en a testé quelques-uns. Olivier Bot

Un éventail des plats proposés au Spoon Food Hall de Confédération Centre.

La street food s’est installé dans les murs de Confédération Centre et c’est un succès. Dans un espace design signé Yasmina Wakim, mariant bois et fausse verdure, carreaux de faïence portugaise et lampes de bureau accrochées au mur – quelle idée! – les stands et food trucks bien connus des Genevois fréquentant le Street Food Festival ou le Marché de Noël des Bastions retrouveront leurs enseignes préférées qui ont, cette fois, posé leurs valises. Bienvenue au Spoon Food Hall, qui est en réalité un food court. La différence? La cuisine, plus ou moins élaborée, et le standing, bien que le Spoon Food se rapproche du hall avec sa vaisselle en porcelaine blanche. On peut s’asseoir n’importe où, sur une chaise ou des banquettes. Pour écrire le menu du lieu, les créateurs David Coen et Laurent Dusonchet ont eu l’intelligence de miser sur l’expérience de Pascale Clemann et La Mai Vo Van, instigatrices des événements du street food genevois. Sept enseignes ont rejoint l’adresse, présentant leur carte en éventail autour d’un bar long comme un voilier du Léman, où l’on peut prendre un verre ou boire le café et manger des viennoiseries ou des cookies dès l’ouverture à 9 h 30 (un peu tard pour le petit-djeuner, non ?).