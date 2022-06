Achats de vaccins anti-Covid – La stratégie vaccinale de Berset frise la correction Mécontent d’être mis devant le fait accompli pour des contrats passés avec la pharma, le Conseil national était à deux doigts de renverser la table. Lise Bailat

Le conseiller fédéral Alain Berset regarde des doses de vaccin dans un réfrigérateur. Nous sommes en décembre 2020. La campagne vaccinale contre le Covid-19 démarre en Suisse, suscitant beaucoup d’attentes. KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Il y a des moments comme ça où tout s’emballe au Palais fédéral et où le ton monte. En cette session d’été, la stratégie vaccinale contre le Covid offre de tels instants. Ce mercredi, le Conseil national n’a confirmé que du bout des lèvres – par 96 voix contre 85 et 4 abstentions, après un vote chaotique – l’achat prévu de 14 millions de vaccins en 2023. Un non aurait entraîné la caducité des contrats négociés. Et la messe n’est pas encore dite au Conseil des États.