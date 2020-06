Canton de Fribourg – La stratégie de promotion économique se veut plus durable La nouvelle stratégie économique sera valable au moins jusqu’à la fin de la législature 2022-2026 et veut mettre l’accent sur la bioéconomie, l’industrie 4.0 et le renforcement de l’économie diversifiée.

Le canton de Fribourg a repensé sa stratégie de promotion économique, avec une approche valable jusqu’en 2026 au moins (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le canton de Fribourg se dote d’une nouvelle stratégie de promotion économique. L’objectif consiste à soutenir le tissu économique existant, à stimuler la création de places de travail et à augmenter la valeur ajoutée par emploi.

La stratégie a été présentée lundi devant la presse à Granges-Paccot (FR) par le conseiller d’Etat Olivier Curty, en charge de l’économie et de l’emploi, et par Jerry Krattiger, directeur de la Promotion économique. Elle s’appuie sur les atouts économiques du canton de Fribourg et les investissements réalisés ces dernières années.

L’adaptation, valable au moins jusqu’à la fin de la législature 2022-2026, s’inscrit aussi dans le respect du développement durable préconisé par le programme gouvernemental. Le Conseil d’Etat a choisi comme axes principaux une concentration sur la bioéconomie, l’industrie 4.0 et le renforcement de l’économie diversifiée.

Travail interdisciplinaire

La nouvelle stratégie de promotion économique est le fruit d’un travail interdisciplinaire auquel ont collaboré des partenaires économiques et académiques, a précisé le gouvernement fribourgeois. La présentation a donné l’occasion de rappeler l’évolution économique du canton ces 20 dernières années.

Le produit intérieur brut (PIB) n’a cessé de croître. Mais comme la population a augmenté dans des proportions similaires, 320’000 habitants aujourd’hui, le PIB par habitant est resté inchangé. En termes de compétitivité (PIB par équivalent plein temps), le canton se situe encore légèrement en dessous de la moyenne nationale.

Le PIB annuel de 19 milliards de francs provient à 69% du secteur tertiaire, à 30% du secteur secondaire et à 1% du secteur primaire. Par rapport aux autres cantons de Suisse occidentale, l’industrie se situe au-dessus de la moyenne dans le canton de Fribourg, tandis que le secteur tertiaire est comparativement plus faible.

( ATS/NXP )