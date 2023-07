Mort d’une femme attachante – Jane Birkin, fin d’une ex-fan des sixties Décédée à l’âge de 76, la muse de Serge Gainsbourg avait autant donné au cinéma qu’à la chanson. Avec la disparition de cette icône modeste, c’est une époque qui s’efface. Etonam Ahianyo Boris Senff

Jane Birkin avait annulé récemment des concerts pour des raisons de santé.

Son accent British ne zozotera plus entre ses dents de la chance. Jane Birkin est décédée ce dimanche 16 juillet, à l’âge de 76 ans. Selon les informations du Parisien, la chanteuse et star de cinéma a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Elle avait déjà vécu plusieurs sérieuses alertes de santé ces dernières années. Une tournée de la chanteuse avait d’ailleurs récemment été annulée.



Jane Birkin doit-elle désormais être considérée comme une chanteuse? Pas sûr, même si son activité artistique de ces deux ou trois dernières décennies s’était effectivement concentrée sur la musique, avec des tournées où elle promenait son sempiternel personnage d’ex-muse de Gainsbourg – figure dont elle cultivait complaisamment l’héritage symbolique. Pourtant, Jane Birkin était plus qu’un destin lié à celui qui lui avait encore écrit le titre «Les Dessous Chics» et le disque h«Baby Alone in Babylone», premier de leurs albums d’après rupture – en 1980 –, suite à une relation qui ressemblait de plus en plus à une descente aux enfers de l’alcool et de la violence.