Changement de la culture d'entreprise

Selon Ursula Gut-Winterberger, membre du conseil d’administration il faut assurer un changement de la culture d'entreprise.

Plusieurs axes vont être développés à ce sujet comme par exemple une offre duale de conseil et de soutien. Une formation obligatoire de toutes les personnes cadres va être mise en place pour parler du harcèlement et permettre d'avoir une gestion sensible du sujet.