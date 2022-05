Épidémie de «monkeypox» – La sphère complotiste s’empare de la variole du singe Des liens sont avancés entre le retour de la variole et la vaccination contre le coronavirus ou encore Bill Gates. Des experts contredisent ces théories. Julien Culet

L’apparition de cas de variole du singe et le retour de mesures sanitaires (ici, un contrôle en Indonésie le 15 mai dernier) agitent les complotistes sur les réseaux sociaux. Getty Images

Les théories sur la variole sur singe, ou «monkeypox» en anglais, agitent actuellement les réseaux sociaux et plus particulièrement les tenants de thèses complotistes. D’après eux, la maladie, dont plus de 400 cas ont été déclarés à travers le monde, dont quatre en Suisse, serait un effet secondaire de la vaccination contre le Covid-19. Les vaccins d’AstraZeneca et de Johnson and Johnson contiennent tous deux de l’adénovirus de chimpanzé – de quoi interroger la mouvance antivax.