Recette de saison – La soupe froide de petits pois et chèvre frais de Jean-Marc Bessire Une entrée ensoleillée et gourmande signée Jean-Marc Bessire. Alain Giroud

Une sousoupe verte pour les soirs d’été. DR



Jean-Marc Bessire, chef du Cigalon à Thônex, vous propose une «fraîcheur de petits pois à la menthe et chèvre frais à la ciboulette», une vision printanière d’une soupe froide (ou chaude éventuellement).



Ingrédients pour 4 personnes

- 500 g de petits pois frais écossés

– 5 dl de lait

– 1 cube de bouillon de légumes

– 2 échalotes

– 5 cl huile d’olive

– 2 fromages de chèvre frais du Domaine des Champs-Lingot à Cartigny

– 200 g de menthe fraîche

– 20 g de ciboulette ciselée

Préparation

Faire revenir l’échalote hachée dans 1 cl l’huile d’olive sans colorer.

Ajouter les petits pois et mouiller avec le lait, ajouter le cube de bouillon.

À la première ébullition, verser les feuilles de menthe dans la soupe et retirer du feu en laissant infuser 10 minutes environ.

Passer au mixeur, rectifiez l’assaisonnement et laisser refroidir au frigo.

Pendant ce temps, malaxer les fromages de chèvre avec la ciboulette et 3 cuillerées à soupe de bonne huile d’olive. Vous devez obtenir une jolie masse onctueuse.

Verser la soupe dans 4 assiettes creuses et garnir de quenelles de fromage.

Décorer avec une feuille de menthe et un filet d’huile d’olive.

